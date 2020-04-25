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Kanser hastalarının nakil hizmeti aksatılmıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tedavisi devam eden kanser hastalarına, hasta nakil hizmeti vermeye devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra sürekli tedavi gören kanser hastalarına ulaşım hizmeti veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tedavisi devam eden kanser hastalarına, hasta nakil hizmeti vermeye devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra sürekli tedavi gören kanser hastalarına ulaşım hizmeti veriyor. Bu kapsamda 20 gün önce kanser teşhisi konulan ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Arzu Saraç, kemoterapi için Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetinden yararlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmetten yararlanan Arzu Saraç, evinden alınarak Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümüne götürülüp, tedavisinin ardından tekrar evine ulaştırılıyor.
Tedavisi gereği 14 günde bir hastaneye gittiğini belirten Arzu Saraç, “Kanser tanısı 20 gün önce kondu. Bunun ardından kemoterapi görmeye başladım. Tedavim sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hasta nakil servisinden yararlanıyorum. Kapımın önünden alınıp, tedavimin ardından tekrar eve götürülüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kanser hastalarına yönelik bu hizmeti anlatılamaz. Kelimeler kifayetsiz kalır. Devletimizin halkının yanında olduğunu görüyorum. Çalışan bir belediyemiz var. Bu hizmeti gerçekleştirenlerden Allah razı olsun” dedi.
Korona vşrüse karşı nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil servis araçlarının sayısı arttırıldı. Hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşa hizmet ediliyor. Ayrıca araçlara her gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Hastalar araçlara alınırken de ateşleri ölçülüyor.

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