Kanser hastası çocuk için gerekli ilaca mahkemeden onay

Aile, avukatları Ali Samsum aracılığıyla Ankara 13. İş Mahkemesi'ne "çocuklarının kanser hastası olduğu, dava dilekçesinde belirtilen ilacın kullanılmasının çocukları açısından hayati öneminin bulunduğu, davalı idarenin bu ilacın bedelinin ödenmesine ilişkin başvurunun reddi yönünde idari işlem tesis ettiği, bunun üzerine tedbir kararı verilmesi" talebiyle dava açtı.

Aile, ödenen ilaç bedelinin faiziyle birlikte ve tedavi boyunca Türk Eczacılar Birliği Yurt Dışı İlaç Temin Birimine kesintisiz olarak ödenmesi için SGK'ya başvurdu.

Yeter'in tedavisi için gerekli olan yüksek bedelli ilacı, ailesi kendi imkanlarıyla sadece 1 ay tedarik edebildi.

İstanbul'da yaşayan Derya ve Onur Yeter çiftinin 5 yaşındaki çocukları Mehmet Emin Yeter'e 2019 yılının Şubat ayında nöroblastom teşhisi kondu. Tedavisi için ailesiyle İzmir'e gelen Mehmet Emin Yeter için uygulanan kemoterapi ve cerrahi operasyonlar hastalığın ilerlemesini durduramadı.

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Ankara 13. İş Mahkemesi, sinir sistemi kanseriyle (nöroblastom) mücadele eden 5 yaşındaki çocuğun tedavisi için gerekli olan ilacın bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına karar verdi.

SGK'nin ölümcül sonuçları olan bir hastalığın tedavisi için kullanılacak ilacın bedelinin ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddi yönündeki işlemin, hukuka aykırı olduğu yönünde kuşku bulunmamaktadır. Tedbir kararı verilmemesi halinde telafisi imkansız zararların açığa çıkabileceği anlaşılmaktadır. Dava dosyası değerlendirildiğinde davacının, davanın bu aşamasında haklılığını yaklaşık olarak ispat etmiş olduğu ve tedbir kararı verilmesinin hukuki şartlarının mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır."

"Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların bedelinin karşılanması noktasında Sosyal Güvenlik Kurumunun mali imkanları ölçüsünde ve yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde belli bir yükümlülük altında olduğunu düşünmek kaçınılmazdır. İnsan hayatının önemi gözetildiğinde aksi yönde bir hukuksal yorum yapılması mümkün değildir.

Talebi inceleyen Ankara 13. İş Mahkemesi, davacının talebinin kabulüne, davacının ilaç bedelinin karşılanması talebinin reddine yönelik işlemin yürütmesinin durdurulmasına, dava sonuçlanana kadar tedaviye yönelik ilacın bedelinin, doktor raporunda gerekli görülen tedavi süresi boyunca ilacın ithalinde yetkili olan kuruluşa ödenmesine karar verdi.

- "En geç 25 Mayıs'a kadar hastaneye ulaşması gerekmekte"

Ailenin avukatı Ali Samsum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavide söz konusu ilacın kullanılmasının hayati önemi olduğuna dair 3 uzmanca hazırlanan rapor bulunduğunu, bu ilacın bir aylık maliyetinin yaklaşık 38 bin avro (300 bin lira) olduğunu belirtti.

SGK'nin, tedavide mutlaka kullanılması gereken ilacın karşılanması talebini reddettiğini ifade eden Samsum, bu tutumun yapısal ve ciddi ihlale yol açtığını savunarak, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararı sonrası SGK'ya başvurduk. Karar doğrultusunda ailenin binbir zorlukla aldığı borçlarla ilacın temini için harcadıkları bedelin geri ödenmesi ve bundan sonraki kürlerin temin edilmesi adına ilaç bedelinin doğrudan kurumca ödenmesi ve tedavinin aksamaması adına ilacın en geç 25 Mayıs 2020 tarihinde Mehmet Emin Yeter'in tedavi gördüğü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırılmasını talep ettik. Bu noktada işin aciliyetinin farkında olduklarından SGK yetkililerinin de gerekli hassasiyeti göstererek ilacı vaktinden evvel temin edeceklerine inanıyorum."