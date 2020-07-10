YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kanser tedavisi gören kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı

Kanser tedavisi gören kızı mutlu olsun diye saçlarını kazıttı

AYDIN HABERLERİ  | 10.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Göz kanseri nedeniyle sağ gözü alınan 2,5 yaşındaki Ünzile'nin babası Serdar Özçelik: - "Kızım yataktan kalktığında beni gördü ve yüzünde gülücükler açmaya başladı. Biraz moral verebildiysem ne mutlu. Rabbim hiçbir anne babayı evladıyla sınamasın"

Aydın'ın Söke ilçesinde kanser nedeniyle tek gözü alınan ve tedavi sürecinde saçları dökülen 2,5 yaşındaki Ünzile'nin babası, kızının yanında olduğunu göstermek için saçlarını kazıttı.

Savuca Mahallesinde yaşayan Serdar ve Yeter Özçelik'in en küçük çocukları Ünzile, sağ gözünde kanser tespit edilmesinin ardından Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent'in aracılığıyla ulaştığı bir hayırseverin desteğiyle ameliyat edildi.

İstanbul'daki özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağ gözü alınan Ünzile, sağlığına kavuşmayı beklerken yapılan testlerde kanserin göz sinirlerine de sıçradığı belirlendi.

Bünyesi kemoterapi tedavisini kaldırmakta zorlanan, saçları dökülen ve işitme kaybı yaşayan Ünzile'ye moral desteği vermek isteyen babası saçlarını kazıtmaya karar verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Özçelik, aile olarak çok zor günler geçirdiklerini, kızlarının sağlığının yanı sıra moralini de düzeltmeye çalıştıklarını anlattı.

Önlerinde uzun bir sürecin bulunduğunu, kemoterapi ile kanserden kurtulmayı ve protez göz için tedaviye başlamayı umduklarını belirten Özçelik, "Bize destek olan hayırseverler, Haluk Levent ve Ahbap ekibinden Allah razı olsun. Çevremizdeki insanlar da bizi yalnız bırakmadı. Tesisatçı olduğum için Kovid-19 sürecinde düzenli bir işim yok. Hastaneye arkadaşlarım götürüp getiriyor. Bu konuda Söke Belediyesine başvurduk. İnşallah onlar da destek olurlar." dedi.

Kızının saçlarını kaybetmesi nedeniyle çok üzüldüğünü vurgulayan baba Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızımız Ünzile saçlarını çok severdi. Kanser tedavisi nedeniyle saçları döküldü. Aynanın önüne geçtiği zaman hep ağlıyor, annesine 'benim saçlarım neden yok? Saçlarımı neden taramıyorsun ?' diyor. Ben de kızımın ağlamasına ve moralinin bozuk olmasına dayanamadım. Bir gece berber arkadaşımı aradım ve saçlarımı sıfıra vurdurdum. Kızım yataktan kalktığında beni gördü ve yüzünde gülücükler açmaya başladı. Beni gördü şaşırdı. Biraz moral verebildiysem ne mutlu. Rabbim hiçbir anne babayı evladıyla sınamasın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.