YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı

Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı

04.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kanser tedavisi gören oğlunu götürdükleri hastaneden döndükleri esnada meydana gelen kazada baba Turgay Mert hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralanmıştı.

Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı

Hayatını kaybeden baba, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert’in (42) kontrolünden çıkan 54 ABJ 852 plakalı hafifi ticari araç, önce aydınlatma sonra Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motor araçtan dışarıya fırladı. Sürücü Turgay Mert, eşi A.M. (48) ve oğlu O.M. (16) araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.M. ve O.M. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran Turgay Mert’e araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansa taşınan baba, anne ve oğulları Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Turgay Mert hayatını kaybetti. Ailenin, kanser tedavisi gören oğulları O.M. için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldikleri ve eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN ADAM MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocaeli’de tedavi için gittikleri hastaneden dönerken sürücünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mert, hastane işlemleri sonrasında memleketi Sakarya’nın Serdivan ilçesine getirildi. Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mert, Adapazarı ilçesinde bulunan Emirsultan Mezarlığına defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Yasemin beyza eczanesi
Erenler
Hilal kaya eczanesi
Adapazari
Sapanca eczanesi
Sapanca
Özgür eczanesi
Adapazari
Üstün eczanesi
Ferizli
Yunus emre eczanesi
Akyazi
Melis eczanesi
Hendek
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.