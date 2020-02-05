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Kanserde Farkındalık Semineri

SAMSUN HABERLERİ  | 05.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle “Dünya Kanser Günü” nedeniyle “Kanserde Farkındalık Semineri” düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve halk eğitim merkezi eğiticileriyle kursiyerlerinden oluşan yaklaşık 550 kişilik bir dinleyici grubunun katılımıyla Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle “Dünya Kanser Günü” nedeniyle “Kanserde Farkındalık Semineri” düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve halk eğitim merkezi eğiticileriyle kursiyerlerinden oluşan yaklaşık 550 kişilik bir dinleyici grubunun katılımıyla Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz gerçekleştirdi.
Etkinliğin seminer bölümünde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hekimi Dr. Elif Özkaya tarafından katılımcılara kanser, kanserde erken teşhisin önemi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser tarama programları, bu programlara nasıl başvurulacağı, kansere karşı sağlıklı yaşam davranışıyla alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. Konuşmasında erken teşhisin kansere karşı zafer kazanmada en etkili yöntem olduğunu ve birçok kanser türünün erken teşhisle hiç ortaya çıkmadan önlenebildiğini söyleyen Dr. Elif Özkaya, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin (KETEM) çok etkin bir çalışma yürüttüğünü, her yıl 100 binin üzerinden kişinin kanser taramasını yaptıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının bu alanda yapılan çalışmalara büyük destek olduğunu söyleyen Dr. Özkaya, “Kanser taramaları için en uzak köylerden bile talep gelmesi halinde, buradaki vatandaşların en yakın merkeze ücretsiz olarak evlerinden alınarak getiriliyor. Tüm kanser tarama testleri ücretsiz olarak yapılıyor. Sunulan tüm bu imkanlara rağmen insanlar olası sonuçlarından korkarak test yapmaktan kaçınıyor. Test yaptırmaktan kaçınan hastalar, ilerleyen yıllarda erken teşhis imkanı bulunan bir kanser türüne yakalandığını duyduklarında büyük üzüntü yaşıyorlar. Bu durumun yaşanmaması için insanların KETEM’e gelmeleri gerekiyor” dedi.
Seminerin son bölümünde kanser tanısı almış sağlık çalışanları Ebe Ayşe Horasan Çetintaş ve Emekli Hemşire Belma Kesim Uygun’un kanserle tanışma süreçleri ve süreç içinde yaşadıklarını anlattıkları bölüm salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Seminer bitiminde kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin duygularının yansıtıldığı bir portre fotoğrafları sergisinin de katılımcılar tarafından ziyaret edildiği etkinliğe ayrıca Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün katıldı.

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