Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü Van'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Onur Işık'ın cenazesi, Ardahan'ın Posof ilçesinde toprağa verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki 6. Hudut Alayı'nda görev yapan 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Işık, bir süredir Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu.

Hastanede tedavi süreci devam eden Işık, aniden fenalaşarak dün hayatını kaybetti.

Işık'ın cenazesi, hastane işlemlerinin ardından bugün memleketi Ardahan'a getirilerek, Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Onur Işık'ın yaklaşık 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.



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