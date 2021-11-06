YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

06.11.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü Van'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Onur Işık'ın cenazesi, Ardahan'ın Posof ilçesinde toprağa verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki 6. Hudut Alayı'nda görev yapan 22 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Işık, bir süredir Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu.

Hastanede tedavi süreci devam eden Işık, aniden fenalaşarak dün hayatını kaybetti.

Işık'ın cenazesi, hastane işlemlerinin ardından bugün memleketi Ardahan'a getirilerek, Posof ilçesine bağlı Savaşır köyünde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Onur Işık'ın yaklaşık 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izledilerVali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izlediler
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyorÇıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:39
Öğle
11:58
İkindi
14:41
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Pamuk Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Pamuk Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.