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Kanserden ölen taraftar için saygı duruşu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle vefat eden taraftar, İslahiye Belediye Gençlikspor-Gaziantep Sanayi Esnafspor maçında saygı duruşu ile anıldıGaziantep’in 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybeden taraftar Kadir Aslan, hayatını kaybeden taraftarı için TFF Süper Amatör Ligi 20.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık bir hafta önce tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle vefat eden taraftar, İslahiye Belediye Gençlikspor-Gaziantep Sanayi Esnafspor maçında saygı duruşu ile anıldı
Gaziantep’in 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybeden taraftar Kadir Aslan, hayatını kaybeden taraftarı için TFF Süper Amatör Ligi 20. haftasında İslahiye Atatürk Stadyumu ‘nda oynanan Gaziantep Sanayi Esnaf spor ileİslahiye Belediye Gençlikspor - Gaziantep Sanayi Esnafspor maçında saygı duruşuyla anıldı. Maçın hakemi Ahmet Taşdemir’in düdüğü ile her iki takım oyuncuları ve izleyiciler, gerekli izinlerin alınamamasından hakemin düdüğü ile bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından müsabaka start aldı.
Müsabakada, ev sahibi takım Gaziantep Sanayi Esnafspor’u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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