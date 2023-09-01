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Kansere yenik düşen Gölcük Kaymakamı Samsun’da toprağa verildi

01.09.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere yenik düşen Kocaeli’nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (53) Samsun’da toprağa verildi.

Kansere yenik düşen Gölcük Kaymakamı Samsun’da toprağa verildi

Bir süredir kanser tedavisi gören Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kocaeli Necati Çelik Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaymakam Özdemir için Kocaeli Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Akabinde Kaymakam Özdemir’in cenazesi Samsun’a getirildi. Burada İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami’de cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Kaymakam Özdemir’in naaşı, annesinin bulunduğu Derecik Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

YUSUF ÖZDEMİR’İN HAYATI

1970 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğan Yusuf Özdemir, Almanya’da başladığı ilkokul eğitimini Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde tamamladı. Orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamlayan Özdemir, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1991 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında yüksek lisansını tamamladı. Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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