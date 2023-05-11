YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kanseri TÜRKÖK bağışıyla ikinci kez yendi

Kanseri TÜRKÖK bağışıyla ikinci kez yendi

11.05.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 5 yıl önce kemik iliği nakli ile lenf kanserinden kurtulan Nayet Karabatak, ikinci kez nükseden hastalığından Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nden (TÜRKÖK) sağlanan kök hücre nakli ile hayata tutundu.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası fabrika işçisi 58 yaşındaki Karabatak'a, yaklaşık 6 yıl önce lenf kanseri teşhisi konuldu.

Karabatak, 2018 yılında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan kemik iliği nakliyle yaşama tutundu.

Aynı hastalık 5 yıl sonra yeniden nükseden ve geçen yıl kardeşlerinden yapılan kök hücre taramaları uyumsuz olan Karabatak için TÜRKÖK'e başvuruldu.

Yıl başında TÜRKÖK'ten bulunan uyumlu donör haberiyle umutlanan Karabatak, "asrın felaketi"nin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya'da, Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ve ekibince yapılan başarılı nakille sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Erkut, AA muhabirine, 5 yıl önce kök hücre nakli yaptıkları Karabatak'ın hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine kök hücre bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Kardeş taramalarının uyumsuz olmasıyla TÜRKÖK'e nakil için başvurduklarını anlatan Erkut, "Sağlık Bakanlığına bağlı yaklaşık 1 milyon kemik iliği donörü bulunan önemli kuruluş TÜRKÖK'te, kardeş donörü olmayan hastalara kök hücre buluyoruz. Karabatak'a TÜRKÖK taramaları sonucu tam uyumlu donör çıktı ve buradan aldığımız kök hücre ile allojenik dediğimiz kök hücre naklini gerçekleştirdik." dedi.

Erkut, nakilden sonra genel durumu iyi olan hastayı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"BAZI NÜKSEDEN HASTALARA BİRDEN FAZLA KÖK HÜCRE NAKLİ YAPIYORUZ"

Lösemi ya da lenf kanseri hastalığında kök hücre naklinin en önemli tedavi yöntemlerinin başında geldiğini aktaran Erkut, şunları kaydetti:

"Hastamız 2. kök hücre naklini oldu, bu önemliydi. Biz bazı hastalığı nükseden hastalara birden fazla kök hücre nakli yapıyoruz. TÜRKÖK önemli bir kuruluş, kemik iliği bağışçısı olmalıyız. Ben de kemik iliği bağışçısıyım. Kızılay'a kan verdim, eğer uyumlu olursa bağışçı olacağımı belirtmek istedim. Hastamız depremlerde Elazığ'daydı, depremlere rağmen Malatya'ya geldi ve kök hücre naklini burada oldu."

DEPREMLERE RAĞMEN KÖK HÜCRE NAKİLLERİ DEVAM ETTİ

Karabatak ise 6 yıl önce koltuk altında şişlik şikayetiyle başvurduğu Elazığ'daki hastanede lenf kanseri tanısı konduğunu, bir süre tedavi gördükten sonra 2018 yılında Malatya'da kemik iliği nakli olduğunu anlattı.

Nakilden 5 yıl geçtikten sonra hastalığının yeniden nüksetmesiyle büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Karabatak, "TÜRKÖK'e kemik iliği için başvurmuştuk, beklerken yılbaşında sonra telefon geldi ve kök hücre bulunduğu söylendi. Nakil olmayı beklerken 6 Şubat'ta sabaha doğru deprem olunca ilk aklıma ilk önce kök hücre oldu. Deprem nedeniyle nakil işi kaldı diye çok üzüldüm, çünkü donör bulunması için beklediğim süreç çok zordu." diye konuştu.

Karabatak, yıkım ve hasarın çok olduğu Malatya'da depremlere rağmen hastanede nakil sürecinin devam etmesine çok sevindiğini gözyaşları içinde anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Depremden sonra tedaviye alındım, nakil oldum, şükürler olsun şu an çok iyiyim. Deprem olduğunda 'eyvah kök hücre nakli işi biti' dedim. Çünkü Malatya'nın her tarafı yıkılmıştı. Hastanenin bu şekilde sağlam olduğunu ve hizmet verdiğini bilmiyordum. Depremlere rağmen herkes çalışıyor. Allah razı olsun, burada doktorlar ve hemşireler çok ilgili, hizmet mükemmel. Allah bağışçıdan razı olsun. Şifayla taburcu oluyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralıMalatya’da 5 ayrı trafik kazası: 11 yaralı
Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nda test sürüşü heyecanıFahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nda test sürüşü heyecanı
Doğancı Tüneli yıl sonunda açılıyorDoğancı Tüneli yıl sonunda açılıyor
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

Ari eczanesi
Battalgazi
Sibel eczanesi
Arguvan
Yilmaz eczanesi
Hekimhan
Somuncubaba eczanesi
Darende
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Yüksek sesle geğiren ve gaz çıkartan komşusunu şikayet etti! Olay ceza

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.