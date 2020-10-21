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Kanun sanatçısı Ahmet Baran "90-60-90" adlı programda konser verdi

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 23:26 | Son Güncelleme

Kanun sanatçısı Ahmet Baran "90-60-90" adlı programda konser verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen "90-60-90" adlı konserde, kanun sanatçısı Ahmet Baran sahne aldı.

Mezitli Belediyesince amfitiyatroda gerçekleştirilen konserin şefliğini, kanun sanatçısı Baran üstlendi.

Konserde, viyolonsel sanatçısı Sadık Atakan Atabey, ud sanatçısı Kamuran Umuzdaş, ritm sanatçısı Aydın Demir ve keman sanatçıları Haluk Oral ile Sedat Çamlı da yer aldı.

Terennüm İyilik Korosu'nun eşlik ettiği konserde, "Eski Dostlar", "Sen Mevsimler Gibisin", "Unutama Beni", "Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım" ve "Senede Bir Gün" gibi çok bilinen parçalar da seslendirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici sayısı sınırlı tutulan konserde sanatseverler maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak etkinliği izledi.

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