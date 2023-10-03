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Kanuna aykırı ’drift’ organizasyonundaki denetimlerde 37 sürücüye ceza

03.10.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Ankara’da ’drift’ atmak için toplanacakları tespit edilen modifiyeli araç sürücülerine yönelik icra edilen denetimlerde 37 sürücüye ceza yazılırken, 4 araç trafikten men edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Keçiören’de yer alan Fatih Köprüsü civarında kanuna aykırı bir şekilde ’drift’ organizasyonu yapılacağını tespit etti. Harekete geçen ekipler, saat 21.00 ila 00.00 arasında kontrol ettikleri 52 araç sürücüsünden 37’sine muhtelif maddelerden cezai işlem uyguladı. Trafikten men edilen 4 otomobil ise otoparka çekildi. Kurallara uymayan sürücülere ise şu sebeplerle ceza yazıldı:

Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmaktan 1 kişi, araç lastikleri, dış ışık donanımı ve teknik şartlara aykırı araç kullanmaktan 9 kişi, cam filmli araç kullanmaktan 5 kişi, abartı egzoz kullanmaktan 3 kişi, muayenesi yapılmamış araç kullanmaktan 2 kişi, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 kişi, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanan 2 kişi, yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan 7 kişi, müzik cihazlarını mevzuata aykırı bulundurmaktan 4 kişi, zorunlu mali trafik sigortasını yaptırmamaktan bir kişi.

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