YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

ÇANAKKALE (AA) - Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale açıklarına ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine bu yıl giren Kanuni, 13 Ekim'de Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ayrıldı.

227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki Kanuni sondaj gemisi, ortalama 8 mil hız yaparak boğaz geçişi yapmak üzere Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirledi.

Geminin yarın sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Tadilatı tamamlanan cami ibadete açıldıTadilatı tamamlanan cami ibadete açıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Bolu'nun futbolcu kızları performanslarıyla göz dolduruyor
Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye
Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
13:05
İkindi
16:08
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Meltem Türker Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Şifa Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Biga’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Biga’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor
Çan’da sosyal yaşam alanları genişliyor
Bigalı öğrencilerden şarkılı ‘Evde kal’ mesajı
Bigalı öğrencilerden şarkılı ‘Evde kal’ mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.