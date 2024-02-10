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Kanye West'in eşi Bianca Censori'den sonra Şeyma Subaşı da şeffaf yağmurluk giydi! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Yağmur altında şeffaf yağmurluk giyen Subaşı'yı görenlerin aklına Kanye West'in eşi Bianca Censori geldi. Bianca Censori geçtiğimiz günlerde şeffaf bir yağmurluk giymiş ancak altına hiçbir şey giymeden sokağa çıkmıştı.

Kanye West'in eşi Bianca Censori'den sonra Şeyma Subaşı da şeffaf yağmurluk giydi! Sosyal medya onu konuştu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Mohammed Alsaloussi ile boşanmasının ardından sık sık Dominik'e giden Subaşı'nın her paylaşımı olay oluyor.

Boşanmasının ardından adı bir çok isim ile anılan Subaşı, aşk iddialarına 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek açıklama yapmıştı.

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Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu.

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Yağmur altında şeffaf yağmurluk giyen Subaşı'yı görenlerin aklına Kanye West'in eşi Bianca Censori geldi.

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Genç modacı şeffaf yağmurluğun altına hiçbir şey giymeden sokağa çıkmış ve görenleri şoke etmişti.

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Kanye West Şeyma Subaşı sosyal medya Modacı Acun Ilıcalı
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