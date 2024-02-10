Kanye West'in eşi Bianca Censori'den sonra Şeyma Subaşı da şeffaf yağmurluk giydi! Sosyal medya onu konuştu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Mohammed Alsaloussi ile boşanmasının ardından sık sık Dominik'e giden Subaşı'nın her paylaşımı olay oluyor.

Boşanmasının ardından adı bir çok isim ile anılan Subaşı, aşk iddialarına 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek açıklama yapmıştı.

Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur altında şeffaf yağmurluk giyen Subaşı'yı görenlerin aklına Kanye West'in eşi Bianca Censori geldi.

Genç modacı şeffaf yağmurluğun altına hiçbir şey giymeden sokağa çıkmış ve görenleri şoke etmişti.







