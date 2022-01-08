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Kapadokya 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

08.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIAP Altın Madalya Ödülü, yarışmaya Vietnam'dan katılan Le Chau Dao'nun, Kapadokya Özel Ödülü de AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince düzenlenen Kapadokya 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliğiyle organize edilen "Manzara" konulu yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden 399 kişi 1498 eserle katıldı.

Uluslararası Fotoğraf Federasyonları Birliği (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca (TFSF) desteklenen yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu FIAP Altın Madalya Ödülü'nü, Vietnam'dan Le Chau Dao "Flowring Season 2" adlı çalışmasıyla kazandı.

TFSF Altın Madalya Ödülü'nün sahibi ise "Kapadokya" adlı fotoğrafıyla Mustafa Bülent Pirincci oldu.

Yarışmada FIAP tarafından verilen gümüş madalyaların sahipleri, "Masal Diyarına Yolculuk" adlı fotoğrafıyla Kıvanç Şen, "Norway_1" adlı karesiyle Gürhan Şahin olarak açıklandı.

FIAP'ın bronz madalyalarını Tuna Akçay ve Erhan Aydın, mansiyon ödüllerini Ramazan Çırakoğlu, Mihael Kacafura, İsmail Serhat Şahin, İrfan Karaahmet, Serdar Kıran, Özgür Seçmen, Serdar Uygunoğlu, Hakan Gümüş ve Erhan Aydın aldı.

Yarışmada, Kapadokya Özel Ödülü'ne ise "Kapadokya Masaüstü" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, martta törenle verilecek, fotoğraflardan oluşan sergi açılacak.

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