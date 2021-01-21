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Kapadokya Konuşmalarında havacılık sohbetleri konuşuldu

21.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Kapadokya Konuşmalarında havacılık sohbetleri konuşuldu

Kapadokya Konuşmaları’nın konuğu SHGM eski Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın oldu.Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.

Kapadokya Konuşmaları’nın konuğu SHGM eski Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın oldu.
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın moderatörlüğünü yaptığı ve Haydar Yalçın’ın konuk olduğu "Havacılık Sohbetleri" konulu yayın, 20 Ocak Çarşamba günü Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalında canlı olarak yayımlandı.

"Dünyada ilk 15’teki sivil havacılık sektör büyüklüğüne sahip ülkelerden biriyiz"
Haydar Yalçın, Türkiye’de sivil havacılığın gelişiminde 1983 yılında Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun yayımlanması ile önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bu kanun ile sivil hava taşımacılığına olanak verildiğini belirtti. Yalçın, “2005 yılında yapılandırılan, özel bütçeli ve kendine daha fazla imkân sağlayan bir kanun ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugünkü halini almıştır. Daha sonra Müdürlük, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizle beraber bu zamana dek gelişerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, dünyada ilk 15’te yer alan sivil havacılık sektör büyüklüğüne sahip ülkelerden biri konumuna gelmiştir.” diyerek sektörün gelişimini özetledi.
Haydar Yalçın konuşmasında sivil havacılığın küresel olarak yönetildiği uluslararası teşkilatlardan ICAO, Eurocontrol ve EASA hakkında detaylı bilgiler verirken, ulusal otoritelerin iş bölüşümlerini de anlattı. Pandemi öncesinde sektördeki sürekli büyümenin devam ettiğini söyleyen Yalçın, “Pandemi ile sektörde bir daralma oldu ancak ülkemizde hava yolu işletmeleri eleman çıkarmadılar. Bu oldukça sevindirici bir durum.” dedi.
Havacılık sektöründe Türkiye’nin coğrafi konumundan da kaynaklanan hub/merkez olması gerçeğinin pandemi şartlarında dahi değişmediğine işaret edilen konuşmada, normalleşmenin ardından Türkiye’de sektörel büyümenin ivmesinin artarak devam edeceğine değinildi.

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