Kapadokya Kültür Turizm Derneği, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'yu ziyaret etti

Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Oğuzhan Tekin ve Başkan Yardımcısı Çağlar Bozkurt, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen kayak faaliyetlerinden dolayı Oğuzhan Tekin'e teşekkür eden Başkan Oto, "Sayın başkan ve yönetiminin Nevşehir bölgemizde kayak için yaptıkları çalışmalar son derece önemli. Biz de federasyon olarak elimizden gelen desteği tüm kulüplerimize yaptığımız gibi, Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği'ne de yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Nevşehir'de kayak branşının geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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