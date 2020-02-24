Kapadokya Üniversitesi öğrencileri mutfak atölyeleri yapmaya devam ediyor

Kapadokya Üniversitesi, Aksaray Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir ederek, 20 Şubat 2020 tarihinde Uçhisar Sanat Yerleşkesinde Meksika Mutfağı Atölyesi düzenledi.

2019/2020 Akademik yılında başta Nevşehir olmak üzere çevre illerde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek Bölümü öğrencilerini ağırlayan Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı, Aksaray Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerini mutfaklarında misafir etti.

Öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla öncelikle mesleki ve teknik bilgiler aktaran Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dorukan Boyacı, daha sonra yerleşkede yer alan uygulama mutfağında Meksika mutfağından Tavuklu Quesadilla yemeği ve Churro tatlısını öğrencilerle birlikte hazırlayarak sunum yaptı.

Kapadokya Üniversitesi dönem sonuna kadar, çevre illerde eğitim veren farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Türk ve dünya mutfağı yemeği atölyeleri yaparak, Uçhisar Sanat Yerleşkesinde ağırlamaya devam edecek.



