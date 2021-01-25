"Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi" ziyaretçileriyle çevrim içi buluşuyor

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde randevu verilen okulların öğrencileri ve meraklılarla uzaktan bağlantı aracılığıyla buluşulduğunu anlatan Öger, Anadolu kültürünün izlerini taşıyan aşıklık geleneği, masal anlatımı, Hacivat-Karagöz gölge oyunu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin sanal ortama taşındığına dikkati çekti.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri çevrim içi ziyaretle hem bölgenin kültür, sanat ve geleneklerini tanıtıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Avanos ilçesindeki tarihi Hacı Nuri Bey Konağı'nda oluşturulan müze, ziyaretçilerini dijital ortamda kabul ediyor.

- Evlere konuk oluyorlar

Evlerine konuk olunan öğrencilerin, hem hoş vakit geçirdiklerini hem de kültürel miras unsurlarını dinleyerek öğrenme şansı elde ettiklerini dile getiren Öger, şöyle konuştu:

"Bu küresel salgın bizi birçok noktada değiştirdiği gibi müzecilik anlayışında da farklı bir boyuta taşıdı. Artık sanal, dijital ve mobil müzecilik kavramları hayatımıza girdi. Müzeler, takipçileri ve ziyaretçileri ile uzaktan uzağa da olsa bir araya gelebiliyor. Müzemizdeki atölye çalışması ve etkinlikleri bu süreçte gerçekleştiremiyoruz. Biz de öğrencilerimizin evlerine konuk olalım istedik. Müzedeki, anlatım ve icraları dijital müzecilik anlayışı içinde elektronik ortama taşıyarak örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere ulaşamaya çalışıyoruz. Haftanın belirli günleri öğrencilerle müze rehberlerimizi 'camdan cama' buluşturuyoruz."

Müzede görevli öğrencilerden Aynur Ögenç de müzeden gerçekleştirilen canlı yayınlara ilgiden memnun olduğunu ancak normal günlerin özlemini yaşadığını ifade etti.