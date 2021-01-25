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"Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi" ziyaretçileriyle çevrim içi buluşuyor

25.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öger: - "Müzedeki anlatım ve icraları, dijital müzecilik anlayışı içinde elektronik ortama taşıyarak örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz" - Müzede görevli öğrencilerden Aynur Ögenç: - "Müze bahçesinde oyunlar oynayıp masallar anlatıyorduk, topaç çeviriyorduk. Bu süreçte onlardan uzak kaldık. Biz de müzeyi dijital müze etkinliğiyle 'camdan cama' aktararak buluşmaya başladık"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde, bölgenin kültür ve geleneklerinin tanıtıldığı "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ziyaretçileriyle çevrim içi buluşuyor.

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Avanos ilçesindeki tarihi Hacı Nuri Bey Konağı'nda oluşturulan müze, ziyaretçilerini dijital ortamda kabul ediyor.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri çevrim içi ziyaretle hem bölgenin kültür, sanat ve geleneklerini tanıtıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle konuklarla buluşma imkanının ortadan kalkan müzenin ekranlara açıldığını belirtti.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde randevu verilen okulların öğrencileri ve meraklılarla uzaktan bağlantı aracılığıyla buluşulduğunu anlatan Öger, Anadolu kültürünün izlerini taşıyan aşıklık geleneği, masal anlatımı, Hacivat-Karagöz gölge oyunu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin sanal ortama taşındığına dikkati çekti.

- Evlere konuk oluyorlar

Evlerine konuk olunan öğrencilerin, hem hoş vakit geçirdiklerini hem de kültürel miras unsurlarını dinleyerek öğrenme şansı elde ettiklerini dile getiren Öger, şöyle konuştu:

"Bu küresel salgın bizi birçok noktada değiştirdiği gibi müzecilik anlayışında da farklı bir boyuta taşıdı. Artık sanal, dijital ve mobil müzecilik kavramları hayatımıza girdi. Müzeler, takipçileri ve ziyaretçileri ile uzaktan uzağa da olsa bir araya gelebiliyor. Müzemizdeki atölye çalışması ve etkinlikleri bu süreçte gerçekleştiremiyoruz. Biz de öğrencilerimizin evlerine konuk olalım istedik. Müzedeki, anlatım ve icraları dijital müzecilik anlayışı içinde elektronik ortama taşıyarak örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere ulaşamaya çalışıyoruz. Haftanın belirli günleri öğrencilerle müze rehberlerimizi 'camdan cama' buluşturuyoruz."

Müzede görevli öğrencilerden Aynur Ögenç de müzeden gerçekleştirilen canlı yayınlara ilgiden memnun olduğunu ancak normal günlerin özlemini yaşadığını ifade etti.

Ögenç, bu sürecin bir an önce sona ermesini istediğini belirterek "Kovid-19 süreci öncesinde ziyaretçilerimizle daha etkileşimli performanslar sergiliyorduk. Müze bahçesinde oyunlar oynayıp masallar anlatıyorduk, topaç çeviriyorduk. Bu süreçte onlardan uzak kaldık. Biz de müzeyi dijital müze etkinliğiyle 'camdan cama' aktararak buluşmaya başladık. Bu süreç biraz duyguları donuklaştırdı, ziyaretçilerle birebir atmosfer varken şimdi camın donukluğu var ama yine de ilgi çok güzel." dedi.

NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Yücel Özdemir ise salgın nedeniyle kalabalık ortamların sakıncalı hale geldiğini, dijitalleşmenin kaçınılmaz bir olgu olarak yaşama girdiğini vurguladı.

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