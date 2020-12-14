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Kapadokya’da 1 kaçak yapı yıkıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.12.2020 14:18 | Son Güncelleme

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerince boşaltılan ve kullanılmayan bir kaçak yapımının yıkımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri tarafından yıkıldı.Kapadokya Bölgesinde önümüzdeki günlerde de kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerince boşaltılan ve kullanılmayan bir kaçak yapımının yıkımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri tarafından yıkıldı.
Kapadokya Bölgesinde önümüzdeki günlerde de kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.

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