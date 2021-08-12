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Kapadokya'da 7 ayda balon turuna 138 bin 225 turist katıldı

12.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler: - "2020 tüm dünyada olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. 2021, aşı çalışmalarının da başlamasıyla toparlanma yılı oldu. Özellikle yaz döneminde ABD ve Meksikalı turistlerin artan etkisiyle daha yoğun uçuşlar yapmaya başladık. Kurban Bayramı tatiliyle de temmuz ayındaki yoğunluk beklentimizin üstünde gerçekleşti"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Konuklarına, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yer aldığı eşsiz manzaralar sunan Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarına bu yılın ocak-temmuz döneminde 138 bin 225 yerli ve yabancı turist katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin başladığı 2020 yılı boyunca, sıcak hava balon turuna Kapadokya'da 120 bin 917 kişi katılırken, bu yılın 7 ayında ise 138 bin 225 turist peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme imkanı elde etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) aldığı kararla geçen yıl 17 Mart-23 Ağustos tarihleri sıcak hava balon turu yapılamamıştı.

AA muhabirinin, SHGM verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın büyük bölümünde uçuş yapılabilen bölgede, ocak-temmuz döneminde, uygun hava koşullarının olduğu 111 günde 7 bin 646 uçuş gerçekleştirildi.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu turlarına, ocakta 8 bin 289, şubatta 11 bin 265, martta 18 bin 363, nisanda 12 bin 627, mayısta 8 bin 528, haziranda 31 bin 421, temmuzda ise 47 bin 732 turist katıldı.

- "Kapadokya, dünyada ticari balonculuğunun başkenti"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, geçen yıl sıcak hava balon turlarının bazı aylar düzenlenmediğini, 2021'in ise turizm açısından toparlanma yılı olduğunu belirtti.

Özellikle yılın ilk yarısında rüzgar ve yağış gibi olumsuz hava koşullarının balon turlarının yapılmasını engellemesine rağmen etkinliğin gerçekleştirildiği günlerde çok sayıda balonun gökyüzüne yükseldiğini aktaran Dinler, şöyle konuştu:

"2020 tüm dünyada olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. 2021, aşı çalışmalarının da başlamasıyla toparlanma yılı oldu. Özellikle yaz döneminde ABD ve Meksikalı turistlerin artan etkisiyle daha yoğun uçuşlar yapmaya başladık. Kurban Bayramı tatiliyle de temmuz ayındaki yoğunluk beklentimizin üstünde gerçekleşti. Umarız bu yükseliş oranı, ağustos, eylül ve ekim aylarında da devam eder."

Dinler, Kapadokya'nın balon turlarındaki önemine vurgu yaparak, "Kapadokya, dünyada ticari balonculuğunun başkenti. Ticari balonculuğun oluşması için gereken tüm parametreler Kapadokya'da var. Yeterli uçulabilir gün sayısı, yolcunun tura katıldığında eşsiz coğrafi güzellikler ve fiziksel şartlar ve yolcu potansiyeli bölgede mevcut." ifadesini kullandı.

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