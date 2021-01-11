Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak'tan beri düzenlenemiyor.

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumu vaktinde yapılan sıcak hava balon turları, özellikle kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor.

​​​​​​​Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

