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Kapadokya'da balon turları rüzgar ve sis nedeniyle 2 gündür yapılamıyor

02.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da balon turları rüzgar ve sis nedeniyle 2 gündür yapılamıyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı iki gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları rüzgar ve sisli hava nedeniyle dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

​​​​​​​Yetkililer, hızı zaman zaman saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiğini, turların yarın gün doğumu vaktinde yeniden düzenlenebileceğini bildirdi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Bölgede, balonlar yılda ortalama 250 gün uçuş yapabiliyor.

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