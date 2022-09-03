YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

03.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'yı, ağustosta 88 bin 244 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Temsilciliği verilerine göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve yer altı şehirleriyle tanınan Kapadokya bölgesinde ağustosta 4 bin 241 sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Bölgeyi ziyaret edenlerden 88 bin 244'ü sıcak hava balon turuna katılarak, peribacalarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapadokya'da ilk 8 ayda rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldıKapadokya'da ilk 8 ayda rekor ziyaretçi sayısına ulaşıldı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladıHatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya turist

Nevşehir Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:06
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.