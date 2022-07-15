Kapadokya'da balonlar "15 Temmuz" dolayısıyla Türk bayrakları ve pankartlarla havalandı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve pankartlarla gökyüzünde süzüldü.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesi ve Avanos ilçesi Paşabağı mevkisinden havalanan balonlara, Türk bayrakları ve pankartlar asıldı.

Bir balon firması tarafından hazırlanan ve sepete asılan pankartta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve "15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha" yazısı yer aldı.

Balon pilotu Abdurrahman Poyraz, 15 Temmuz nedeniyle balon sepetine pankart ve Türk bayrağı astıklarını belirterek, "Elbette bugünün önemi var. Şu an ve ilerleyen zamanlarda mutlaka hatırlanacaktır, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Rabbim bir daha ülkemize böyle bir şey yaşatmasın. Çok şükür milletimiz darbeyi püskürttü. Ömrümüz yettiği sürece her 15 Temmuz’da bugünü mutlaka anacağız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza da bugünü mutlaka hatırlatacağız." dedi.

