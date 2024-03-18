YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

AA AA
18.03.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonları sabah erken vakitte uçuş için hazırlandı.

Turistlerin bindiği sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine firma görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü.

Türk bayrağı taşıyan balonlar Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derince’de satranç şöleniDerince’de satranç şöleni
Adıyaman’da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanıyorAdıyaman’da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanıyor
Malatya’nın Şubat ayı uçuş istatistikleri açıklandıMalatya’nın Şubat ayı uçuş istatistikleri açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya sıcak hava balonu

Nevşehir Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:54
İkindi
16:18
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Apaydin eczanesi
Gulsehir
Hacibektas eczanesi
Hacibektas
Atan eczanesi
Urgup
Uzer eczanesi
Merkez
Nazar eczanesi
Derinkuyu
Can eczanesi
Avanos
Ömür eczanesi
Acigol
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.