YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'da geçen yıl 662 bin turist balon turuna katıldı

Kapadokya'da geçen yıl 662 bin turist balon turuna katıldı

04.01.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezlerinden Kapadokya'da geçen yıl 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve alternatif tur etkinlikleri ile turistlerin tercih ettiği Kapadokya'da, en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turuna katılım sağlayan turist sayısında rekor elde edildi. 2022 yılında 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuyla Kapadokya'yı kuşbakışı izledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, sıcak hava balonlarının Kapadokya ile özdeşleştiğini, bölgede her gün 156 balonun gökyüzüne yükseldiğini belirtti.

Balon turuna katılımın, 2022 yılında geçmiş senelere kıyasla artarak rekora ulaşıldığını kaydeden Becel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapadokya'da 27 şirket, 300 balon var. Balonun bu noktaya gelmesi, ciddi bir emeğin, 40 yıla yakın çalışmanın neticesidir. Dünyada, turistik maksatlı olarak bu kadar yoğun şekilde ve geniş alanda balon kullanan başka bir yer yok. İki yıldır yapılan balon festivalleri ile bunu taçlandırmaya gayret gösteriyoruz. Balonun burada popüler olmasının sebebi, balondan görünenlerdir. Çünkü balonla seyir halindeyken açık hava müzesi, peribacaları ve vadilerin üzerinden geçiliyor. Aşağıya bakmak son derece keyifli. Aynı zamanda 156 balonu aynı anda görmek için tepeleri dolduran ziyaretçilerimiz oluyor. 2022 yılında balonda rekor kırdık."

Bölgede düzenlenen balon turlarına 2014 yılında 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de ise 388 bin 833 kişi katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir’de kadınlar üretiyor, ülke kazanıyorNevşehir’de kadınlar üretiyor, ülke kazanıyor
Malatya’da 1 yılda 402 milyon dolarlık kayısı ihracatıMalatya’da 1 yılda 402 milyon dolarlık kayısı ihracatı
Aydın’da “Matematik Seferberliği” başladıAydın’da “Matematik Seferberliği” başladı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya

Nevşehir Namaz Vakitleri 4 Ocak Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:51
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:02
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.