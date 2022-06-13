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Kapadokya'da kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı

13.06.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı

Kapadokya'da kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde, kaçak ve uygunsuz yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Çavuşin köyündeki iki yapı iş makineleriyle yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, İl Özel İdaresi ekipleri, iki kaçak yapıyı yıkarak enkazını kaldırdı.

Yetkililer, kaçak ve uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 300 yapının daha yıkılacağını bildirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

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