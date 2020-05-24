Kapadokya'da "Kovid-19" sakinliği

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin, doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle tanınan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde en sakin sezonunu yaşıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta ziyarete kapatılan müze ve ören yerleri, sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Paşabağı ve Zelve ören yeri ile ilginç oluşumlarla kaplı vadilerdeki kayadan oyma tarihi kilise ve manastırların çevresinde iki ayı aşkın süredir sessizlik hakim.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 134 bin 387 turistin gezdiği bölgedeki müze ve ören yerlerini, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde mart ortasında ziyarete kapatılmaları nedeniyle bu yılın aynı döneminde 322 bin 894 turist ziyaret etti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki müze ve ören yerlerinde bu denli sessizliğin turizm tarihinde ilk kez yaşandığını belirtti.