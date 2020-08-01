Kapadokya'da Kurban Bayramı hareketliliği

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'daki turistik merkezlerde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri başta olmak üzere, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'ya bayram tatili için gelenler bölgede at, deve, arazi araçları ve ATV motorlarla düzenlenen turlara katıldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden konuklar, Uçhisar Kalesi ve Esentepe mevkisindeki seyir alanlarından bölgenin manzarasını seyretti.

Bayram tatili için İstanbul'dan gelen Hamza Çalışkan, AA muhabirine, ilk defa geldiği bölgede ailesiyle gezinti yaptığını, bölgenin doğal güzelliklerle bezeli manzarasına hayran kaldığını belirtti.

İleride de arkadaşlarıyla yeniden bölgeye gelmeyi düşündüğünü aktaran Çalışkan, "Kapadokya'ya gelmeyi uzun süredir istiyorduk bayram tatili dolayısıyla fırsat bulabildik. Bölge, İç Anadolu'nun bence en güzel yerlerinden birisi. Herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ederim." dedi.