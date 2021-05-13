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Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

13.05.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

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NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nevşehir’deki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'daki turistik merkezlerde, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Ortahisar, Uçhisar beldeleri ve çevresindeki merkezlerde salgın öncesi dönemlerdeki yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

Önceki yıllarda tüm tatil süreçlerinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bölge, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tedbirler nedeniyle en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan az sayıdaki yabancı turistin bölgede gezinti yaptığı görülürken, turistlere yönelik turlarda kullanılan ve sahiplerince araziye bırakılan atlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'yı 2019'daki Ramazan Bayramı tatilinde 122 bin 82, mayıs ayı boyunca ise 333 bin 655 kişi ziyaret etmişti.

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