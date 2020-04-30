YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'da rekor yılın ardından Kovid-19 sessizliği

Kapadokya'da rekor yılın ardından Kovid-19 sessizliği

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 turistle rekor ziyaretçi ağırlayan Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya, koronavirüs nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor - TÜROFED Başkan Yardımcısı ve KAPTİD Başkanı Yakup Dinler: - "En kısa sürede yoğun ziyaretçi trafiğinin olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, coğrafi güzellikleri ile masalsı bir görünüm sunan Kapadokya'da, koronavirüs tedbirleri öncesi turistlerin oluşturduğu yoğunluk yerini boş alanlara bıraktı.

2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 turist sayısıyla rekor sevinci yaşanılan Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya'da, Kovid-19 salgınının ardından müze ve ören yerlerinin de ziyarete kapatılmasıyla turist sayısı dibe vurdu.

Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölge, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Bölgede önceki yıllarda turistlerin yoğunluk oluşturduğu, turnikelerde sıra beklediği birçok alanda yaşanan sakinlik dikkati çekiyor.

- Sertifikasyon programı kapsamında hazırlıklar yapılacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı da olan Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi alan bölgenin koronavirüs ile mücadele sürecinin ardından eskisinden daha canlı bir turizm merkezi konumuna geleceğini belirtti.

Her yıl yüz binlerce turistin bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktivitelere katılmak amacıyla Kapadokya'ya geldiğini dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya'daki coğrafi güzelliklerin, milyonlarca yıl önce çevredeki volkanik dağların püskürttüğü lav ve küllerin zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. İnsanlık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya, eşsiz manzarasıyla da dünyada alternatifi olmayan bir bölge.

Koronavirüsle mücadele sürecinde müze ve ören yerlerinin geçici olarak kapatılması nedeniyle bugünlerde sakinlik yaşanıyor. En kısa sürede yoğun ziyaretçi trafiğinin olacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Bölgedeki turistik işletmeler olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde koronavirüs mücadele süreci sonrası için başlatılacak olan sertifikasyon programı kapsamında gerekli ve yeterli hazırlıkları yaparak hizmete başlayacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya koronavirüs süreci Nevşehir Rekor Sessizlik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Nevşehir Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:38
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:39
Yatsı
21:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Cıhad Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.