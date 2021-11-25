Kapadokya'da rüzgar, balon turlarını iptal ettirdi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, bölgede etkili rüzgar nedeniyle üç gündür düzenlenemiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşullarından dolayı 23 Kasım Salı gününden beri yapılamıyor.

Bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle iptal edilen turlarının, hava şartlarının normalleşmesi ile yarından itibaren yeniden yapılması bekleniyor.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan, gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükselen balonlar, mevsim koşulları çerçevesinde yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirebiliyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.

