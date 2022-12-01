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Kapadokya’da sıcak hava balonları Romanya bayrağıyla havalandı

01.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık Romanya Milli Günü nedeniyle Kapadokya’da sıcak hava balonları Romanya Bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya’da sıcak hava balonları Romanya bayrağıyla havalandı

Romanya’nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu ve Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, Romanya’nın Milli Gününü sıcak hava balonlarına Romanya bayrağı asarak kutladı.

Göreme beldesinden havalanan balonlar, peribacaları ve vadilerin üzerinde Romanya Bayraklarıyla birlikte süzüldü.

Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, “Romanya’nın Milli Günü kutlu olsun. Türkiye ve Romanya köklü geçmişe sahip dost ve stratejik ortak ülkeler. Biz de bu sabah balonlarımızı Romanya bayraklarıyla donattık. Gerek NATO’da gerekse Karadeniz Ticaret ve İşbirliği Örgütü’nde Romanya ve Türkiye birbirini destekleyen ve kollayan ülkeler olmuştur" diye konuştu.

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