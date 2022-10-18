Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 5 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Göreme beldesinde turistlere yönelik tur için sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, Kavak beldesi yakınlarında iniş için alçaldı. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle balon sert iniş yaptı.

İlk belirlemelere göre, balonun sepetindeki yolculardan iniş pozisyonu almadıkları öne sürülen 5'i yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

