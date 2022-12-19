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Kapadokya'da sis nedeniyle balon turları ertelendi

19.12.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da etkili olan sis nedeniyle sıcak hava balon turları ertelendi.

Tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve peribacalarıyla kaplı vadileriyle konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgede, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırlar ile doğal kaya oluşumları sis altında eşsiz görüntüler oluşturdu.

Turistler, kısıtlı görüş mesafesi ve soğuk hava dolayısıyla kapalı mekanları tercih etti.

Sis nedeniyle gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turlarının, hava koşullarının uygun olması halinde yarından itibaren düzenlenmesi bekleniyor.

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Nevşehir Kapadokya sisli hava

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