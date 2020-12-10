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Kapadokya'da sis ve balonlar masalsı görüntü oluşturdu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 10.12.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kapadokya'da sis ve balonlar masalsı görüntü oluşturdu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sis, sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı bölgedeki vadileri kaplayan sis, turistlere tarihi, kültürel, doğal güzellikleri kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balonlarıyla bütünleşti.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sıcak hava balonları, vadiler arasında süzüldü.

Bölgenin sisli manzarasını görüntülemek isteyen bazı fotoğraf meraklıları en iyi kareyi yakalayabilmek için çaba harcadı.

Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonları, eşine az rastlanır manzaranın içinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

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