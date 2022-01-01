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Kapadokya'da turistler 2022'yi peribacaları arasında karşıladı

01.01.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da turistler 2022'yi peribacaları arasında karşıladı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da yerli ve yabancı konuklar, peribacaları arasındaki çeşitli tesislerin yanı sıra kayadan oyma eğlence merkezlerinde yeni yılı karşıladı.

Bölgede, günler öncesinden tam doluluğa ulaşan konaklama tesisleri ve eğlenme mekanlarında akşam saatlerinde itibaren yılbaşı için hazırlanan programlar düzenlendi.

Uçhisar beldesindeki bir yer altı eğlence merkezinde düzenlenen "Türk Gecesi" programında çeşitli halk oyunları ve gösteriler sahnelendi.

2022 yılını Kapadokya'da karşılayan turistler, gecenin ilerleyen vakitlerine kadar doyasıya eğlendi.

Nevşehir, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar'da yılbaşı gecesi ihtişamlı ışıklandırmalar uygulandı.

Göreme ve Uçhisar beldelerinde yeni yıla girilmesiyle birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, peribacalarıyla kaplı bölgede ilgi gördü.

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