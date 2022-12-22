Kapadokya'da ulaşıma kapatılan yolun çevresindeki tarihi mekanlar kurtarılacak

Nevşehir'in Göreme beldesini Ortahisar ve Ürgüp ilçesine bağlayan alternatif yolun tamamlanarak ulaşıma açılmasının ardından Kapadokya Alan Başkanlığı, kapatılan yola tabela koyarak bariyer yerleştirdi.

Kapadokya Alan Başkan Vekili Birol İnceciköz, alanda düzenlediği basın açıklamasında, yeni yolun ulaşıma açılmasıyla trafiğe kapattıkları eski yolun altında tespiti yapılan kayadan oyma tarihi mekanların kurtarılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan çalışmanın, 14 uzman ve 50 işçiden oluşan ekiple yürütüleceğini ve yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının, bölgenin tarihi ve doğal değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edindiğini dile getiren İnceciköz, şöyle konuştu:

"Burası UNESCO'nun 2006-2014 yıllarındaki izleme raporlarında, alternatif güzergahın belirlenerek, kapatılması tavsiye ettiği yol. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce çeşitli vesilelerle değindiği ve talimatlandırdığı üzere Kapadokya Alan Başkanlığı olarak yolu trafiğe kapattık. Kazı çalışmaları yaptığımız bu alanda bulunan kaya mekanların, mevcut kaya kiliselerin devamı olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 7 ila 8 ay sürmesini planladığımız kazı çalışmaları sonrasında, bölgenin tarihine ilişkin yeni veriler elde etmeyi de umuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi Projesi ise Kapadokya Alan Başkanlığımızca devam ettirilmektedir. Bu kapsamda Göreme Açık Hava Müzesi'nin bugüne kadar keşfedilmeyen kültürel miraslarını ortaya çıkararak, bölgenin var olan değerine bir değer daha katmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 13 kaya mekanın tespitini yaptık. Kayadan oyma kiliseler olduğunu düşünüyoruz."

Yapımı tamamlanan 2,2 kilometre yeni yol, 19 Aralık'ta düzenlenen törenle ulaşıma açılmıştı.

