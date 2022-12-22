YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'da ulaşıma kapatılan yolun çevresindeki tarihi mekanlar kurtarılacak

Kapadokya'da ulaşıma kapatılan yolun çevresindeki tarihi mekanlar kurtarılacak

22.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

apadokya'da en çok ziyaretçi alan Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinden geçen ve ulaşıma kapatılan kara yolunun çevresinde bulunan yapılar için kurtarma çalışmalarına başlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesini Ortahisar ve Ürgüp ilçesine bağlayan alternatif yolun tamamlanarak ulaşıma açılmasının ardından Kapadokya Alan Başkanlığı, kapatılan yola tabela koyarak bariyer yerleştirdi.

Kapadokya Alan Başkan Vekili Birol İnceciköz, alanda düzenlediği basın açıklamasında, yeni yolun ulaşıma açılmasıyla trafiğe kapattıkları eski yolun altında tespiti yapılan kayadan oyma tarihi mekanların kurtarılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan çalışmanın, 14 uzman ve 50 işçiden oluşan ekiple yürütüleceğini ve yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının, bölgenin tarihi ve doğal değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edindiğini dile getiren İnceciköz, şöyle konuştu:

"Burası UNESCO'nun 2006-2014 yıllarındaki izleme raporlarında, alternatif güzergahın belirlenerek, kapatılması tavsiye ettiği yol. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce çeşitli vesilelerle değindiği ve talimatlandırdığı üzere Kapadokya Alan Başkanlığı olarak yolu trafiğe kapattık. Kazı çalışmaları yaptığımız bu alanda bulunan kaya mekanların, mevcut kaya kiliselerin devamı olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 7 ila 8 ay sürmesini planladığımız kazı çalışmaları sonrasında, bölgenin tarihine ilişkin yeni veriler elde etmeyi de umuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi Çevre Düzenlemesi Projesi ise Kapadokya Alan Başkanlığımızca devam ettirilmektedir. Bu kapsamda Göreme Açık Hava Müzesi'nin bugüne kadar keşfedilmeyen kültürel miraslarını ortaya çıkararak, bölgenin var olan değerine bir değer daha katmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 13 kaya mekanın tespitini yaptık. Kayadan oyma kiliseler olduğunu düşünüyoruz."

Yapımı tamamlanan 2,2 kilometre yeni yol, 19 Aralık'ta düzenlenen törenle ulaşıma açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandıNevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldüKayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Trabzon’da cinayetTrabzon’da cinayet
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya göreme açık hava müzesi

Nevşehir Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:49
Öğle
12:44
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:54
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.