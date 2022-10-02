Kapadokya'da vadi, kanyon ve yamaçlar fotoğraf çektirenlere doğal dekor oluyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Kapadokya'daki peribacaları manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, gün doğumunda vadi ve yamaçlarda yoğunluk oluşturuyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, milyonlarca yıl öncesine uzanan kaya oluşumlarıyla konuklarına masalsı görünüm sunan Kapadokya'da, turistlere yönelik tur aktivitesinde kullanılan sıcak hava balonları, klasik arabalar ve atlara, fotoğraf meraklıları da geliyor.

Bölgede sabahın ilk ışıklarıyla vadi ve yamaçlara gelenler hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de bu görsel güzelliğin içinde objektiflere poz veriyor.

Güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe bölge semalarına yükselen balonların önünde konukların kimisi at sırtında kimisi ise kiraladığı kostümlerle fotoğraf çektiriyor.

Bölgedeki vadi ve kanyon içlerini de tercih eden ziyaretçiler, fotoğrafçıların belirlediği kaya içlerinde doğal dekordan faydalanarak birbirinden güzel fotoğraflara sahip olabiliyor.

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde fotoğraf çektirenlerden Merve Meydan, AA muhabirine, balayı tatili için geldiği bölgede fotoğraf çektirebilmek için gün doğmadan balon kalkış alanına geldiklerini söyledi.

Ortaya çıkan manzaranın paha biçilemez olduğunu dile getiren Meydan, "İki ay öncesinden planlayıp rezervasyon yaptırdık. Fotoğraflarda anısı kalsın diye Mersin'den geldik." dedi.

Mustafa Doğan, Kapadokya'daki tüm alanların fotoğraf için eşsiz mekanlar barındırdığını kaydederek, "Burası zaten sosyal medyada ve diğer mecralarda gerek balonlar gerekse tarihi yerleriyle meşhur. Daha önce böyle bir planımız vardı. Burası hoşumuza gitti. Gece saat 03.00'te kalkıp buraya geldik. Gün doğumunda fotoğraf çektiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Fotoğraf için yoğunluk gün doğumunda başlıyor

At sırtında fotoğraf çektirmek isteyenlere hizmet sunan Nevruz Mardin ise bölgedeki gezilerini fotoğrafla taçlandırmak isteyenlerin taleplerine cevap verebilmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Sabah gün doğumunda insanlar fotoğraf çektiriyor. İnsanların talebi üzerine gün doğmadan işe başlıyoruz. Kapadokya dünyaya açılan bir pencere. Özellikle atlar insanların ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Bölgedeki fotoğraf sanatçılarından Hayri Yayan da Kapadokya'da fotoğraf işiyle uğraşmanın, mesleği idame ettirmenin yanı sıra keyif verici olduğunu söyledi.

Kendilerine ulaşan yerli ve yabancı konuklara fotoğraf hizmeti sunduklarını kaydeden Yayan, şöyle konuştu:

"Bölgemiz fotoğraf için çok iyi bir yer. Bu nedenle fotoğraf çekimi için çok fazla talep oluyor. Yaz sezonunda olduğu gibi kışa doğru da yoğunluk devam ediyor. Kışın bile hareketlilik oluyor. Bölgenin her tarafı güzel. Ne tarafa yönelseniz güzel fotoğraflar çıkıyor. Yazları yurt dışından çok fazla talep geliyor, bu aylarda da yerli turistlerin talebi artıyor. Balayı çiftleri veya gezi için gelenler fotoğraf çektirmek istiyor. Kapadokya, her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Bölgede gezilecek alanların çok sayıda olması seyahatseverleri buraya çekiyor."

