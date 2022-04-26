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Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı

26.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da vadide yürürken düşerek yaralanan yabancı turist, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Kızılçukur Vadisi girişinde yürüyüşe başlayan Güney Koreli turist, Çavuşin köyü yakınlarına kadar peribacaları arasında gezinti yaptı.

Turist, vadi yamacında yürüdüğü sırada engebeli arazide dengesini kaybederek düştü.

Ayağı burkulan turistin telefonla yardım istemesinin ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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