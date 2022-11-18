Kapadokya'da Vali Becel ve gönüllüler çevre temizliği yaptı

"Toprağa can, Kapadokya'ya nefes" adlı etkinlik kapsamında, Göreme beldesindeki vadi girişinde, Vali İnci Sezer Becel öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta çevreye atılmış çöpleri topladı.

Vali Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Nevşehir'deki doğal güzelliklerin dünyanın her yerinde tanınır nitelikte olduğunu ancak hoyrat kullanıldığını dile getiren Becel, şöyle devam etti:

"Dönem dönem temizlik yapıyoruz. Fakat ziyaretçi sayısının çokluğunu ve arazinin genişliğini düşündüğünüz zaman temizliğin ne kadar zor olduğunu hepiniz takdir edersiniz. En güzel temizlik aslında hiç kirletmemek. Burada doğa yürüyüşü yapanlardan, arazi araçlarıyla tura katılanlara, tarlasına bahçesine gidenlere kadar herkesin çevreyle ilgili duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bu atıkların doğada yok olması çok mümkün değil."

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da bakıldığında örnek olacak bir görüntüyü konuklara sunmak için çevre temizliğine dikkati çekmek istediklerini ifade ederek, "Bir şehri yönetirken veya yaşarken dikkat etmemiz gereken en önemli unsur geleceğimizdir. Geleceğimizi şekillendiren doğadır. İnsanoğlu tabiatın rakibi değildir. Küresel ısınmayı ve kuraklığı önlemek için yapabileceğimiz en iyi şey ağaçlandırmak ve doğayı korumak. Buna dikkati çekmek açısından bir aradayız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Nurcan Yavuz ise daha önce vadi yürüyüşüne katıldığını ancak tarihi alanlarda çevre temizliği yaparak gezmenin önemli olduğunu kaydetti.

Yavuz, bundan sonraki yürüyüşlerinde bireysel olarak da çevre temizliğini sürdürmeyi planladığını belirterek, "Bu etkinlikle çevreyi temiz tutmanın hassasiyetini kazandım. Bunu ekiple birlikte yapmak beni daha da motive etti." dedi.

İHH Arama Kurtarma Ekipleri İl Sorumlusu Hüseyin Çakır ise temiz çevre için herkesin duyarlı davranması gerektiğini ifade ederek, "Kapadokya bölgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde, bu değeri korumak adına bütün katılımcılarla vadide temizlik etkinliği gerçekleştirdik. Önemli olan aslında pisletmemekti ama biz maalesef yürüyüş boyunca çöp topladık." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Muhammed Emin Albayrak da vadi yürüyüşü yapmak isteyenlerin yanlarına bir poşet almasını ve çöplerini çevreye bırakmaması tavsiyesinde bulundu.

Etkinlikte, bazı kurumların müdürleri ile temsilcileri de yer aldı.

