YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'daki halı mağazaları canlı müze gibi hizmet veriyor

Kapadokya'daki halı mağazaları canlı müze gibi hizmet veriyor

29.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve yabancı turistler, Avanos ilçesindeki mağazalarda, halıların yapımının her aşamasına tanıklık ediyor - ABD'li turist Dustin Parker: - "Halının iplikten dokuma aşamasına kadar şahit olduğum süreç gerçekten de harika" - Kolombiyalı turist Maria Del Pilar: - "Halı mağazasında karşılaştıklarım çok hoş ve eşsiz bir deneyim" - Halı mağazası rehberi Murat Kültür: - "Burada nasıl dokunduğunu, ipeğin nasıl elde edildiğini gösteriyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde, turistlerin uğrak yerlerinden halı mağazaları, "canlı müze" gibi hizmet sunuyor.

Ziyaretçiler, rehber eşliğinde, ustaların ipek üretimini, kök boyama işlemlerini, tezgahta halı dokuyan kadınların çalışmalarını izleyerek ilmek ilmek dokunan halıların yapım serüvenine şahitlik ediyor.

Mağazalarda, halının öyküsü ve geçirdiği evreler canlı olarak turistlere aktarılıyor.

Bir halı mağazasını gezerek alışveriş yapan ABD'li turist Dustin Parker, AA muhabirine, geleneksel halı üretimine verilen emekten etkilendiğini belirterek, "Halının nasıl yapıldığına dair hiçbir fikrim yoktu. Halının iplikten dokuma aşamasına kadar şahit olduğum süreç gerçekten de harika. Halı dokuyan kadınların el emeğiyle büyük uğraş vermelerinden etkilendim. Hassas bir çalışma yapıyorlar, tüm bunları bilmiyordum. Bu gezi sayesinde öğrendim." dedi.

Kolombiyalı turist Maria Del Pilar ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel değerlerin de ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Tarihe ilgisi nedeniyle İpek Yolu'nu ve Kapadokya'yı bildiğini anlatan Del Pilar, "Halı mağazasında karşılaştıklarım çok hoş ve eşsiz bir deneyim. Bu tür çalışmaları çok fazla ülkede görme şansımız yok. Bu yüzden burası mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Bir halı mağazasının turist rehberi Murat Kültür de turistlere halı konusunda detaylı bilgi verdiklerini, çeşitli işlemleri izleyen turistlere son olarak pazarlama galerisinde sunum yaptıklarını söyledi.

Azim ve emekle üretilen halıların yabancı turistler tarafından satın alındığını aktaran Kültür, "Türk halısı el dokuma olduğu için tüm dünyada güzel bir isme sahip. Dünyanın en güzel ve sağlam halıları diyebiliriz. Turistler el sanatlarına önem verdiği için ayrıca ilgi gösteriyor. Burada nasıl dokunduğunu, ipeğin nasıl elde edildiğini gösteriyoruz. Sonra dokunan halıları kendilerine anlatıp satış yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Halı mağazaları müze gibi"

İlçedeki bir halı mağazasının yetkilisi Orhan Akçil de dünyanın dört bir tarafından Kapadokya'ya gelen turistlere, Türk kültürünü tanıtmak için gayret ettiklerini bildirdi.

İlçedeki halı mağazalarını her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiğini anlatan Akçil, şunları söyledi:

"Dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirler kültürümüzü merak ediyorlar. Burada el yapımı halıların yapım aşaması ile ilgili detaylı bilgi veriyoruz. Sanatımızı görüyorlar, kültürümüzü öğrenmiş oluyorlar. Halı mağazaları müze gibi. Halı dokumada kullandığımız teknik ve malzemeleri görme imkanı buluyorlar. Dünyanın her tarafından gelen misafirlerimiz var. ABD, Almanya ve Kanada'dan gelen turistler halıya daha çok ilgi gösteriyor. İpek halıların işçiliği ve maliyeti fazladır. Halının ebat ve içerdiği desenlere göre fiyatı değişiyor. 5 bin liradan bir milyon liraya kadar halılarımız var. Evinde halı kullanmayan turist bile yapılan çalışma ve işlemleri gördükten sonra halı almadan gitmiyor."

Akçil, ihtiyaç duyuldukça Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bir yıl süreli kurslar düzenleyerek yeni dokumacıların yetişmesini sağladıklarını belirtti.

Turistlerin ilgiyle izlediği dokuma tezgahlarında çalışan kadınlardan Ayşe Üvez de aylarca uğraşarak ortaya çıkardıkları halıların, farklı ülkelerde baş köşeleri alıyor olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin katılımcıları, Kapadokya'nın güzelliklerini keşfetti
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:12
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Defne Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.