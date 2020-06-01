YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'daki müze ve ören yerleri ziyarete açıldı

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri ziyarete açıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta geçici süreyle kapatılan Kapadokya'daki müze ve ören yerleri 75 gün sonra ilk ziyaretçilerini kabul etti - Müzeyi ziyaret eden Uğur Sevinç: - "Bu süreç bizi çok etkiledi. Kendimizi dışarı atmak istiyorduk. Ve bugün de sabah sabah ilk iş müzeye geldik. Bulunmaz bir nimet bugünlerimiz. Müzeler ruhumuzu doyuran yerler olunca burada gezmek çok iyi geldi"

NEVŞEHİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde geçici olarak ziyarete kapatılan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri kapılarını yeniden açtı.

Tedbirler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 18 Mart'ta kapatılan müze ve ören yerleri 75 gün sonra ilk ziyaretçilerini kabul etti.

Müze girişlerinde görevlilerce ateşi ölçülerek içeri alınan konuklar, maskeli halde peribacaları arasında dolaştı.

Göreme Açık Hava Müzesinde eşi ile gezinti yapan Uğur Sevinç, AA muhabirine, mart ayından beri sadece gıda alışverişi için dışarı çıktıklarını, normalleşme sürecinde ilk adımı müzeye attıklarını belirtti.

Sevinç, "Bu süreç bizi çok etkiledi. Kendimizi dışarı atmak istiyorduk ve bugün de sabah sabah ilk iş müzeye geldik. Bulunmaz bir nimet bugünlerimiz. Müzeler ruhumuzu doyuran yerler olunca burada gezmek çok iyi geldi." dedi.

Sevinç'in Brezilyalı olan eşi Emy ise bölgede Latin ülkelerine hizmet sunan bir acentede çalıştığını, uzun süre evde kaldıktan sonra dışarıda rahatça dolaşabilmekten heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da bölgedeki müze ve ören yerlerinin açılmasıyla birlikte turizm sezonunun da gecikmeli başladığını ifade etti.

Herkesi Kapadokya'ya beklediklerini dile getiren Durmaz, "Büyük şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdiğine göre artık Kapadokya'da tatil zamanı diyoruz. Vadi yürüyüşleri ve diğer aktiviteler devam edecek. Bu yıl daha çok iç turizme yönelik bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz. Kapadokya'daki tüm işletmelerde koronavirüs ile mücadeleye yönelik tedbirlere hassasiyet gösterilerek hizmet sunulacak." diye konuştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde, uzun bir aradan sonra az sayıda ziyaretçi, Paşabağı ve Zelve Ören Yeri ile Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski fotoğrafına yorum yağdı! Eski fotoğrafına yorum yağdı!
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:11
Öğle
12:44
İkindi
16:38
Akşam
20:07
Yatsı
21:46

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Cıhad Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pazaryerinde korona virüs tedbirleri

Pazaryerinde korona virüs tedbirleri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir’de Bahai Mahfeline saldırı

Nevşehir’de Bahai Mahfeline saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.