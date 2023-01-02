YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi rekor kırıldı

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi rekor kırıldı

02.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra tur aktiviteleriyle de turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 4 milyon 192 bin 70 turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğince paylaşılan verilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi 1 milyon 63 bin 517 ziyaretçi ile en çok turist çeken yer olurken, burayı 995 bin 891 kişi ile Zelve Ören Yeri, 736 bin 82 turist ile Hacı Bektaş Veli Müzesi takip etti. Bölge, 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70 turist ağırladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, Kapadokya'nın Türkiye'de ve dünyada bilinirliğinin artmaya devam ettiğini belirterek, tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan bölgedeki turizm hareketliliğinin memnun edici olduğunu dile getirdi.

Kültür turizmi açısından Kapadokya'nın önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Becel, şunları ifade etti:

"Kapadokya, Türkiye'de İstanbul'dan sonra kültür turizminin yapıldığı önemli alanlardan biri. Birçok yerde turizm belirli zamanla sınırlıdır ama biz buraya zamansız şehir diyebiliriz. Yılın 12 ayında insanlara seçenekler sunulabiliyor. Bölgeyle özdeşleşen balon turunun ötesinde peribacaları, vadileri, yer altı şehirleri ile konuklara seçenek sunma imkanımız var. 700'den fazla otel, 15 bin oda, 33 bin yatak kapasitemiz var. Her mevsimde farklı güzelliklerle insanlara keyifli bir tatil deneyimi yaşatıyor. Altın yılı biz bu sene yaşıyoruz. Nüfusumuzun 15 katı kadar insanı bölgede ağırlamayı başardık. Şu ana kadar bölgemizi ziyaret etmemiş olan tüm misafirlerimizi Kapadokya'ya bekliyoruz."

Yılbaşında bölgedeki tesislerin yüzde 100'e yakın dolulukla 2023'e girdiğine işaret eden Becel, yeni yılın da turizm açısından verimli geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020 yılında 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895 turist ziyaret etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nevşehir’de kadınlar üretiyor, ülke kazanıyorNevşehir’de kadınlar üretiyor, ülke kazanıyor
89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu
Şehrin ortasında, binaların arasında kalan gizemli yatırŞehrin ortasında, binaların arasında kalan gizemli yatır
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya

Nevşehir Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:50
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.