Kapadokya'daki rekor denemesi

Çeşitli tırmanış noktalarında zorlandığını aktaran Mehmet Soytürk, şöyle konuştu:

"Tek başıma olduğum için 5 saatin altına hedef koymuştuk. Umarım daha sonraki yıllar daha iyi sonuçlar için burada olacağız. Mental olarak güçlük çektim, kontrol noktalarına 30 saniye geç girmiş olmam zamana karşı vakit kaybetmem anlamına geliyordu. Ara noktalarda maksimal seviyeye ulaşmaya çalıştım. Bir süre sonra beynim bedenime hükmetmekten vazgeçti. Akdağ tırmanışında mental savaşı yeniden kazanmaya başladım. Son kısma iyi girdim ama bu kadar kilometre yapınca son 6-7 kilometrede o sürate girmek zorladı. Elde ettiğim süre, geçen yılki yarışlara kıyasla daha iyi bir süre. Çünkü geçen yıl aynı parkur 5 saat 50 dakikada bitirilmişti."

2018 yılında, Salomon Cappadocia Ultra Trail'da, Alman atlet Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile kırılan rekorun sahibi olmak için koşan Mehmet Soytürk'e organizasyon kapsamında güzergahın farklı noktalarındaki 30 kişilik ekip ile üç ambulans eşlik etti.

