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Kapadokya'daki turistik merkezlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik yaşanıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kapadokya'daki turistik merkezlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik yaşanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, müze ve ören yerlerinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile bilinen bölgede koronavirüs kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararların ardından, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği müze, ören yeri ve peribacaları arasındaki gezi alanları sessizliğe büründü. Turistik eşya satan iş yerleri açılmadı.

Turizm merkezlerinin yoğunluk oluşturduğu Göreme, Uçhisar, Ortahisar ile Çavuşin köyü başta olmak üzere bölge genelinde trafiğin minimum seviyeye indiği görüldü, peribacalarıyla kaplı vadilerde kimsenin olmaması dikkati çekti.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemlerine bölge halkının da riayet ettiğini belirtti.

Salgın riskinin ortadan kalmasının ardından bölgenin yeniden hareketli günlerine kavuşacağına inandığını kaydeden Durmaz, "Koronavirüs konusunda bakanlıkların tedbir amaçlı aldığı kararlar çerçevesinde herkes evinde kalıyor. Açıklanan tedbirlere vatandaşlarımız uymaya devam ediyor. İnşallah bu süreç kısa zamanda aşılır ve tekrar eski yoğun günlere dönerek 'Nerede kalmıştık' deriz." dedi.

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Kapadokya koronavirüs tedbirleri Nevşehir

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