Kapadokya'daki turizmciler koronavirüs süreci sonrasından umutlu

Kapadokya'nın bu anlamda en çok tercih edilen merkezler arasında yer alacağını ifade eden Demir, "Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle turizmde, daha küçük işletmelerin ön plana çıkıp tercihte ilk sıralara oturacağı görülüyor. Tüketicilerin önceliği sağlık olacağı için daha az insanın bulunduğu işletmelerde tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yöneleceklerdir. Kapadokya bölgesi bu konuda çok şanslı. Bölgede son yıllarda artan butik oteller tercihte ön plana çıkacak." diye konuştu.

Koronavirüsün turizm açısından değerlendirildiğinde bazı geleneklerin ve seyahat alışkanlıklarının değişeceğine inandığını dile getiren Demir, insanların büyük oteller yerine daha küçük ve kabalıktan uzak işletmeleri tercih edeceğini düşündüğünü söyledi.

- İşletmeler konukları için özel hazırlıklar yapıyor

Konukların sağlıklı bir ortamda tatil yapabilmeleri için işletmelerin de çeşitli tedbirlerle hazırlık yaptıklarını, tek kullanımlık çarşaf, kişiye özel hijyen paketi gibi yeni uygulamalara imza atacaklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Bireysel hijyen koşulları çok önemli. Bu yüzden personelimizin ve işletmenizin verimli hizmet sunabilmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Hijyene yönelik sistemi işletmeye monte edip, gelen misafirlerimizi sağlıklı ve kaygıları yok edecek bir düzenlemeyle ağırlamaya başlayacağız. Konuklarımız, kapıya geldiği andan itibaren dezenfekte çalışmalarına bizzat şahit olacak. Dezenfekte tünelinden geçerek otele girecekler, kişiye özel hijyen paketi verilecek. Dokunmak yerine otomat kullanılarak psikolojik rahatlık sağlaması için düzenleme yapıyoruz. Bu hazırlıklarımızın bize faydalı şekilde döneceği düşüncesindeyim."

- "Bu süreç Kapadokya'yı olumlu yönde etkileyecektir"

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi Abdullah İnal ise bölge turizminin yaz aylarında toparlanacağına inandığını anlattı. En iyi dönemin ise sonbahar aylarında yaşanacağına dair öngörüde bulunan İnal, şunları söyledi: