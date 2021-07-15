"Kapadokyalı Dede", şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı

NİĞDE (AA) - Nevşehir'de "Kapadokyalı Dede" lakabıyla bilinen 72 yaşındaki Hasan Hüseyin Uluçay, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etmek için 123 kilometrelik koşuya katıldı.

Hasan Hüseyin Uluçay, AA muhabirine, "Kapadokya Kaplanları Şehidine Koşuyor" adıyla yola çıkan 21 kişilik koşu ekibinde yer aldığını söyledi.

Koşunun etap etap yapıldığını anlatan Uluçay, sabah erken saatlerde Nevşehir'den, Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Kendisinin 35 kilometrelik etapta koştuğunu belirten Uluçay, şunları kaydetti:

"Daha fazla koşabilirdim ama parça parça koşu yaptık. Benim için yeterliydi. Çoğu arkadaşım 40-45 kilometre koştu. Ben de o kadar genç arasında 35 kilometre koştum. Bu koşuyu ikinci kez aynı mesafede yaptık. Koşumuza bu sene 21 kişi katıldı, seneye inşallah daha fazla katılım sağlanacak. Yaşıma göre zorlu bir koşuydu ama ben yıllardır koşarım. Sorun yok çok şükür. Sağlıklıyım, Allah sağlık verdikçe de koşacağım."

Vatan kahramanı Ömer Halisdemir için yola çıktıklarını vurgulayan Uluçay, bundan dolayı mutlu olduklarını ve şehidin kabrini ziyaret etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çeşitli koşularda madalyasının olduğunu anlatan Uluçay, güzel bir etkinlikte yer aldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

