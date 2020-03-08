Kapadokya'nın gelenekleri müzede canlı performansla yaşatılıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, bölgenin kültür ve geleneklerinden örnekler "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi"nde görevlilerce uygulamalı olarak gösteriliyor.

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesindeki tarihi Hacı Nuri Bey Konağı'nda oluşturulan müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

1900'lü yılların başlarında yapılan, 50 yıl öncesine kadar ikamet olarak kullanılan 3 katlı konaktaki 16 farklı odada, gelin odası, masal salonu, Hacivat-Karagöz oyunu, meddahlık ve aşıklık geleneği, sema ile çeşitli sanat ve gelenekler ziyaretçilere uygulamalı anlatılıyor.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri, lisans düzeyinde aldıkları teorik bilgileri müzede yaşatarak, hem bölgenin kültür, sanat ve geleneklerini turistlere tanıtıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.