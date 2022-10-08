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Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi

08.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'nın simgesi olan balonlar Dicle Vadisi'nde havalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve bugün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ile kentin her noktası kültür ve sanat rotasına dönüşüyor.

9 gün boyunca farklı etkinliklerle tüm şehri kucaklayacak festival kapsamında, "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'dan getirilen 4 balon Dicle Vadisi'nde yükseldi.

Balon turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

2 kişinin bindiği ve yaklaşık 10 dakika süren balon turunda vatandaşlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri'ni, tarihi İçkale'yi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesini havadan görme imkanı buldu.

Vatandaşlar Kapadokya'nın simgesi balonlarla özçekim de yaptı.

Balon turlarının hava şartlarına göre 11 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenildi.

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Diyarbakır balon turu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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